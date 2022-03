Traumatismos en operación aérea hacía Medellín

En el oriente del país también se sintieron traumatismos por el cierre del aeropuerto José María Córdova producto de un incidente con un avión de un vuelo comercial en la ciudad de Medellín.

Los viajeros represados en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad, reclamaron a la Aerocivil y a la aerolínea adelantar una contingencia frente a la situación que están viviendo por las cancelaciones y re programación de vuelos a la capital antioqueña producto de la situación presentada.

"Siempre que hay un problema en los aeropuertos por tiempo, por falas técnicas, por falta de personal en vuelos y otras situaciones se convierte en una tormenta la respuesta, la reclamación, lo que sea y hoy queremos es saber que va a pasar como nos van a enviar o por donde", dijo uno de los usuarios.

Otro señaló "yo no tengo problema que me devuelvan el dinero, o me envíen en otra fecha lo que queremos es una respuesta, que alguien asuma lo que está pasando. ¿Toda nuestra solidaridad frente a lo ocurrido, pero quien responde? se preguntó el usuario.

Cúcuta tiene varias frecuencias con cuatro aerolíneas que operan desde el oriente del país ese destino.