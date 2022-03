Alcaldía de Cúcuta espera adjudicar el PAE sin contratiempos

En el marco de la adjudicación de el contrato para la alimentación escolar de más de 78.000 niños en la ciudad de Cúcuta, el alcalde ha reiterado que se han presentado algunos inconvenientes externos para poder hacer este proceso y que están siendo analizados por los diferentes organismos de control.

Jairo Yáñez alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que a pesar de esto se continúa en la tarea para entregar este beneficio a los menores de edad.

“Todas las entidades de control como la Contraloría y la Personería están preocupados, y eso está bien que estemos preocupados porque lo único que ha hecho la alcaldía través de la secretaría educación es seguir lo que manda la ley, nosotros obviamente tenemos el temor de qué quienes abordaban los pasados planes de alimentación escolar a dedo estén generando todas estas zozobras como lo declaré en anteriores semanas, no estamos contentos con el tema pero no nos vamos a detener hasta adjudicar un PAE mucho más transparente que evite los monopolios, porque lamentablemente hay productos en Cúcuta hay que acudir a un solo proponente como es el caso de los lácteos, y vamos a abordar a esa empresa y nos dicen que no nos vende por esto toca cotizar en Bucaramanga pero por los transportes y costo logístico no es viable”, dijo el mandatario.

Manifestó que rendirá las cuentas ante el concejo de la ciudad de Cúcuta, y que en esta corporación se debe también trabajar para buscar que se den todos los proceso para adjudicar el PAE.