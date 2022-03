Crece adopción de niños y jóvenes cucuteños / ()

Los niños del Icbf, así son llamados aquellos jóvenes que no logran ser adoptados por su edad o quienes esperan una oportunidad para pertenecer a una familia. En Cúcuta, crece la demanda de adopciones según las cifras del ICBF, los jóvenes beneficiarios son acogidos por hogares sustitutos mientras avanza su proceso.

Kevin Carrascal es uno de estos jóvenes quien perteneció a un hogar de paso aseguró "soy uno de los niños del ICBF, a quien, por la edad y otras circunstancias, no logré ser adoptado, sin embargo, esto no fue impedimento para tener una familia de paso, una madre de sustituta que me acogió, me dio amor y me sentí amado en la ciudad de Cúcuta".

"Los niños del ICBF, como somos llamados contamos con el apoyo del instituto para continuar con los estudios y lograr ser profesionales, así fue mi caso, terminé la secundaria y posteriormente ingresé a la universidad, para estudiar Comunicación Social, hoy agradezco a esa madre sustituta por su cariño y comprensión durante mi proceso tras la perdida de mis padres". Señaló

Los niños del ICBF que no son adoptados reciben la ayuda del gobierno nacional para su educación básica y secundaria, buscando brindarles nuevas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.