Presunto explosivo en casa cural de Hacarí genera temor

Con gran desconcierto el sacerdote del municipio de Hacarí Andrey González llamó la atención de las autoridades por el abandono de un artefacto explosivo hace diez días en el casco urbano de esa población

El jerarca de la iglesia católica dijo que "resulta insólito que después de diez días no exista un protocolo que permita inspeccionar el objeto abandonado y proteger a la población civil, frente al riesgo que representa esta situación para la comunidad, especialmente para los niños.

"Quiero expresar mi profunda preocupación por lo que está ocurriendo acá en Hacarí se colocó un artefacto explosivo, un bolso que según las evidencias se ve que contiene explosivos en la esquina de la casa cural", dijo el cura.

Dijo que "curiosamente un señor que no es muy normal, que tiene problemas psicológicos, cogió el bolso y lo traslado hasta la puerta del templo, es decir en el parque entre la puerta del templo y el parque. Muy preocupante porque han pasado tantos días y no sabemos cuándo vienen los expertos antiexplosivos".

"Yo estoy celebrando la misa sin problema, así el artefacto estuviera en cualquier lugar es una preocupación. Tuvimos que acondicionar la casa cural para celebrar la misa, pero esto no es normal y no sabemos porque las autoridades no han actuado, qué estamos esperando que ocurra una tragedia"...se preguntó.