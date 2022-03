Avanza licitación del PAE en Cúcuta buscando oferentes locales

Avanza el proceso licitatorio del plan de alimentación escolar en la ciudad de Cúcuta, buscando poder entregar este servicio importante a más de 70.000 alumnos en la región.

Jessica Ramírez Secretaria Educación de la ciudad, le dijo a Caracol Radio que para esta ocasión se cuenta con unas modificaciones que permitirán participar a varios empresarios de la región.

“Hemos venido consiguiendo el programa de alimentación escolar como un servicio integral que está incluyendo todas las modalidades, y en esta ocasión se acató una recomendación como en otras ciudades para solucionar las fallas del mercado y la competencia no es perfecta, lo que buscamos es que buscamos que empresas que tengan esa misional y puedan participar como supermercados, tiendas de cadenas y otro tipo de productos empresas”, dijo la funcionaria.

Manifestó que se ha trabajado desde el primer día para poder garantizar las condiciones de los menores de edad.

Sin embargo éste retrasó en la entrega de los complementos alimenticios en Cúcuta han desencadenado varios problemas, siendo el más visible que no se pueda cumplir con la jornada continúa hasta las 2 de la tarde y solo sea hasta el medio día.

Oscar Aldana rector del colegio Julio Pérez Ferrero, le dijo a Caracol Radio que “la necesidad del Pae es imperiosa porque muchos de los estudiantes dependen de estos auxilios que entrega el gobierno nacional para comer, entonces nos angustia que ya esta fecha no haya ocurrido una contratación de este servicio y por supuesto afecta no sólo a los menores con hambre sino que también nos perjudica en el desarrollo de la jornada única que no se ha podido implementar hasta que no tengamos este complemento alimenticio, es preocupante que pasó Febrero, estamos ya en marzo y está apunto de acabarse llegando a abril con semana Santa y tendremos entonces esto más retrasado“.

Indicó que están a la espera y que le apuestan que en esta oportunidad si pueda adjudicarse.