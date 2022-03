Bomberos de Cúcuta a espera de firmar convenio con la alcaldía

Al inicio de cada año las alcaldías deben adelante la recolección de los diferentes impuestos y recursos que devenga el municipio, teniendo un ítem especial para ser girado a los organismos de socorro que atiende las emergencias que se presentan en la región.

Esta tasa bomberil en la ciudad de Cúcuta asciende a un promedio de 5.000 millones de pesos que son esenciales para el funcionamiento y dotación de diferentes equipos, sin embargo a la fecha no se ha logrado la asignación de los recursos por parte de la administración municipal.

La teniente Yolibeth Mejía comandante de la institución en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que los trámites administrativos y otros factores han retrasado el giro de los dineros y la firma del convenio

“Los bomberos de Cúcuta nos hemos tenido que limitar a atender los llamados más urgentes que se presenten en la ciudad, y no otros problemas como pañales y capacitaciones debido a la falta de los recursos, legalmente nosotros quedamos sin responsabilidad al no existir convenio pero no vamos a abandonar a las comunidades y por eso acudimos cuando se presentan los incendios en la ciudad”, dijo la funcionaria.

Estos recursos son fundamentales para el funcionamiento y sueldos de los bomberos , se espera que en las próximas semanas se logre el giro de los recursos.