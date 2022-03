Joven barranquillera se encuentra desaparecida en París

Angustiada se encuentra la familia de Angie Paola Rueda Ardila, de 19 años, de quien no se sabe su paradero desde el pasado lunes 21 de marzo cuando salió de la vivienda de la casa de su novio, según contó el joven, a comprar un ‘raspa y gana’.

Adriana Rueda, hermana de la joven desaparecida, relató que, al parecer, esta habría pedido un chance a camioneros en la carretera de Audruicq, población en la que reside, hacia Paris, situación que les parece completamente ajena al comportamiento de la joven.

“Él nos dice que ella acostumbraba a comprar este ‘raspa y ganaֹ’ y ese día ella salió y no se llevó dinero, ni chaleco, ni dinero y desde ahí no ha vuelto, no ha regresado a casa”, explicó Rueda.

La familia en Barranquilla señala que el único contacto que tienen es el de Remi Waeterloot, novio de Angie, por lo que hacen un llamado a quienes residan en París o en la Población de Audruicq para que se suman a la búsqueda.

Según el relato de los familiares, el joven ha mostrado la disposición de ayudar y desconocen si hubo algún problema que haya llevado a la joven a huir sin teléfono y sin una forma de contactarla.