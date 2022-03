Alcalde de Medellín nombra secretarios encargados de Gobierno e Inclusión

Los salientes secretarios de Gobierno y de Inclusión Social de la administración de Daniel Quintero, se pronunciaron en el consejo de gobierno que realiza y transmite el alcalde por el canal local.

Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y mano derecha de Quintero Calle, aseguró que el propósito de su salida será adherirse a una campaña política nacional, que como en el caso del Alejandro Matta exsecretario de Juventud, llegaron al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Los secretarios salientes hicieron parte del movimiento político Partido del Tomate, en Bogotá.

"Me despido gobierno pero no me despido de trabajar por Antioquia, por Colombia y hoy creo que si Antioquia cambia Colombia cambia", manifestó Restrepo.

Juan Pablo Ramírez, por su parte, afirmó que quieren llevar la gestión que se hizo en Medellín a un escenario de país.

"Lo que sigue es enfrentar con valentía el futuro y seguir construyendo esa Medellín imparable que vaya al país a enseñar lo que hemos construido aquí", afirmó Ramírez.

Daniel Quintero aceptó las renuncias en el consejo de Gobierno, y a pesar de que no se conoce hasta el momento un decreto, delegó como actual secretaria de Gobierno a Camila Villamizar que tenía el cargo de secretaria Privada, y en Inclusión queda Santiago Preciado quien era subsecretario Técnico y al parecer hombre de confianza de Ramírez. Ambos secretarios irían a la campaña de Gustavo Petro.

"Camila Villamizar queda encargada de la Secretaría de Gobierno mientras hacemos los cambios que se requieran. Lo mismo Santiago Preciado queda encargado de la Secretaría de Inclusión Social", indicó el alcalde.

En su salida de la Alcaldía de Medellín Esteban Restrepo utilizó el numeral #SiAntioquiaCambiaColombiaCambia, el cual fue comenzado a usar por los miembros del Pacto Histórico en Antioquia.