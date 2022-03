Farmacia, blanco de los ladrones a 30 metros de un cuadrante de la policía

Los denuncias por hurto no dan tregua en Bello, municipio del norte del Valle de Aburrá. Esta vez, los ladrones aprovecharon que una farmacia se se encontraba cerrada y aprovecharon para ingresar, abrir un candado, abrir la reja y lograr su objetivo.

Daniel Jaramillo, propietario del local comercial dijo que "les pregunté que si se habían percatado de que la droguería tenía los candados rotos y me dicen que no. En ese momento y en presencia de ellos levanté la rejay ví la farmacia totalmente desocupada, en ese momento salí corriendo hacia el CAI de Cabañas ya que es lo más cerca del negocio. Uno de los policías dió aviso al cuadrante y llegaron más de 12 policías".

En una cámara de seguridad instalada en en el local se observa como sale una camioneta del lugar, pero no se puede observar con exactitud el número de placa que portaba. La víctima del robo explicó que "la droguería tiene ventas diarias de un millón de pesos y en ocasiones de dos".

El propietario expresó su inconformidad por el procedimiento judicial "mi esposa se fue por unos minutos y los policías encargados de la atención del caso me tomaron el celular, me lo revisaron por todas partes, en un momento me lo apagaron y se quedaron con él, le hablaron fuerte a mi esposa. Ellos empezaron a tratarme a mi como si fuera un delincuente".

Daniel denunció que los ladrones se llevaron dos computadores, dinero en efectivo y otros elementos del local y le confirmó a Caracol Radio que después de varias horas de demoras en el trámite, ya le recibieron la denuncia en la Fiscalía y exigió a las autoridades que identifique a los responsables del hurto en su farmacia.