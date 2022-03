Menor de 15 años reclutado habría sido asesinado

Milena Ramírez es la madre de José David Valencia de 15 años, el único de los 8 jóvenes que continúa en poder del grupo armado los Caparros desde 26 de febrero del año pasado, fecha en la que fueron reclutados cuando hacían una travesía desde el departamento de Caldas y luego por Medellín hacia la costa Atlántica. Meses después, 7 de los jóvenes fueron rescatados y uno de ellos falleció por complicaciones de salud.

Desde entonces, la mujer vive una incertidumbre porque nunca supo noticias de él. El año pasado el Gaula Militar rescató a 13 personas que estaban en poder de estos grupos armados pero de José David, pese a los esfuerzos de la investigación, nunca se supo detalles exactos de su paradero.

La madre le aseguró a Caracol Radio que otro joven que también fue víctima de reclutamiento y logró escapar le confesó que su hijo fue asesinado "yo estuve en un grupo donde reclutaron los jóvenes de una mula y mataron a un niño de 15 años y el señor ahí mismo me dijo -¿y cuál niño? ¿José David?- y me dijo -sí- Ahí mismo se contactaron conmigo, él me escribió, me contó todo, me mandó el mapa y me dice que él no puede salir en nada porque él se escapó de ese grupo".

Milena aseguró que una vez recibió la confesión le notificó a las autoridades pero desconsolada dice que la fiscal especializada del caso no le ha dado respuesta y teme que la poca información que tiene sobre el supuesto punto donde podría estar el cuerpo de su hijo pueda alterarse.

En medio de su relato, la mujer le hizo un llamado al grupo armado los Caparros "por qué no son empáticos con este dolor tan grande que yo tengo como madre, porque es que a mí me quitaron mi hijo y encima de eso no basta con reclutarlo y hacerlo partícipe de una guerra que no era competente para él sino que me lo asesinan".

También se conoció que la Fiscalía no ha enviado a los médicos forenses a verificar posibles fosas que ya tienen ubicadas las autoridades.