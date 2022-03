Precaria y preocupante, así es la educación de Santa Marta según concejal

En Santa Marta siguen las críticas al sistema educativo y recientemente en el Concejo de la ciudad pasó al tablero el secretario de Educación, Antonio Peralta, quien fue cuestionado por algunos cabildantes, en especial por la concejal Miguelina Pachecho, quien hizo un llamado de atención para mejorar la calidad educativa, los procesos, así como los métodos y herramientas utilizadas en la pedagogía.

En ese debate de control político, la cabildante, preocupada por la crisis que viven los colegios y atendiendo las quejas de la comunidad por la falta de docentes, requirió que la cartera de educación informe por qué las 273 plazas para maestros temporales ya no existen para esta vigencia 2022.

Lo anterior se sustenta en un informe entregado por el Ministerio de Educación, donde además se evidencian una serie de presuntas inconsistencias en la planta de docentes, entre ellas una sobreoferta de educadores en los diferentes meses del 2021 frente la demanda de estudiantes.

“El Ministerio encuentra que la ocupación de docentes oscila entre 2080 y 2780 en los diferentes meses del año pasado, es decir, que la sobreoferta de los educadores aula varía entre 117 y 140 maestros, de los cuales no sabemos dónde están, ¿Será que son puestos de corbata?”, dijo Miguelina Pacheco.

En su intervención la concejal agregó que el informe del Ministerio saca a la luz la falta de planificación y la falta de utilización racional de los recursos públicos para la educación por parte del gobierno local.

“Hoy no tenemos una educación de calidad, somos penúltimos en las Pruebas Saber11. La calidad no es tener más profesores, no señor, esta se basa en la modernización de las aulas, las herramientas, la metodología, recursos y capacitación del profesorado; y algo no menos importante: estar acorde con la tecnología”, puntualizó la concejal.