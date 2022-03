Modesto Aguilera se pronuncia sobre caso de presunto abuso

Tras conocerse que ante la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia en contra del representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera, por presunto abuso sexual contra una joven, el político, por medio de un comunicado, se refirió sobre el supuesto hecho.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Se ha conocido ante algunos medios de comunicación informaciones que me involucran en hechos de los cuales soy completamente ajeno, con personas a quienes conozco y aprecio desde hace mucho tiempo. Me sorprende, que se pretenda envolverme en estas circunstancias que como ser humano, hombre y padre de familia he rechazado siempre.

Tengo el respaldo de mi familia, amigos y grupo de trabajo quienes me conocen perfectamente y saben la clase de persona que soy, ya que me he caracterizado en mi vida pública y privada como un hombre respetuoso de la mujer.

Desconozco la existencia de algún proceso penal por esta denuncia en la Corte Suprema de Justicia. Solicitaré la información correspondiente a la Secretaría de la Sala de Instrucción para ejercer mi defensa dentro de los procedimientos legales.

En las instancias que me corresponda responder, responderé, y me tendrán también que responder por este daño moral que me pretenden hacer. La difusión sobre denuncias como la que trata la información mencionada busca un efecto inmediato, pero causan un daño a largo plazo que solo se supera en el marco de los procedimientos legales y constitucionales que desafortunadamente no tienen rapidez de la difamación.