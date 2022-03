Contraloría "rajó" a Santander en Plan Departamental de Agua

La Contraloría General de la República advirtió que la plata para garantizar el suministro de agua a los habitantes de municipios con mayores problemas de agua no se ha manejado de la forma adecuada. El organismo de control auditó 12 proyectos y 22 contratos por más de $109 mil millones. El resultado no pudo ser más desastroso, tanto que la Contraloría emitió un concepto de no conformidad sobre la gestión fiscal de las vigencias 2019, el último año de gobierno de Didier Alberto Tavera y 2020, el primero de Mauricio Aguilar Hurtado.

El informe evidencia que hay "atrasos considerables en la prestación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico". Hay ejemplos emblemáticos como la construcción del Acueducto Regional del Chicamocha, en el municipio de Los Santos que completa 6 años sin que se haya cumplido la promesa de acabar con "la sed" de lugares como la Mesa de los Santos.

La actuación especial de fiscalización "encontró deficiencias en la ejecución de los proyectos y contratos de obra e interventoría asociados al mismo, así como en su supervisión y seguimiento". Tras las diligencias, el organismo estableció 13 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y 2 para inicio de indagación preliminar.

"Se encontró que los contratos presentan importantes demoras en su ejecución y reiteradas suspensiones, ampliaciones y prórrogas, debido a deficiencias en la etapa de planeación", subraya la Contraloría.

La lupa de la Contraloría desnundó los graves errores que se cometieron en la formulación y ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez; la optimización y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, Ptar de Mogotes y otro proyecto en Guavatá.