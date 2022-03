Periodista de Telemedellín fue agredida en marcha del 8M

La periodista del canal local Telemedellín, Manuela Granda y su camarógrafo, Nelson Usquiano, fueron agredidos durante la marcha del 8M en Medellín

Según relato la periodista los hechos ocurrieron debido a que su camarógrafo es hombre y en la manifestación solo permitían que los medios enviaran un equipo de mujeres para hacer el cubrimiento

“7 mujeres encapuchadas nos arrinconaron contra una pared, ellas nos gritaban que nos fuéramos le pegaban a mi camarógrafo, yo me puse delante de él para que no le hicieran nada, estábamos tratando de salir cuando tiraron una lata y me golpearon la cabeza y me reventaron”, relató Manuela

En video quedó registrado el momento en el que un grupo de las manifestantes tiran objetos para sacarlos de la marcha, además también se ve que un hombre participa de la agresión

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia rechazó el hecho y manifestó:

“Siendo coherentes con nuestra insistencia frente al derecho que tenemos todas a vivir libres de violencias, rechazamos de manera contundente todos los actos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”.