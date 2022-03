Una recién nacida murió por la obstrucción del río Murindó

La emergencia que viven varias comunidades rurales del municipio de Murindó sigue afectando de manera grave a los habitantes por la imposibilidad de movilizarse por el afluente que está obstaculizado por la palizada que se extiende por varios kilómetros.

En las últimas horas el Personero de esa población, Dolcey Torres Segura, denunció que una bebé que nació en la madrugada de este martes falleció por falta de atención oportuna. La bebé y su madre, una menor de 14 años, hacen parte de la comunidad indígena Guagua, resguardo más cercano a la zona afectada por el represamiento del río. Una docente de esa zona alejada a casi dos horas por lancha, fue la que advirtió sobre la emergencia.

“Me dijo que tenía problemas respiratorios y que se estaba colocando morada y la niña como que nació con problemas porque tenía la cabeza hinchada. Tuvo dos crisis y en ese lapso pasaron tres horas, entonces, que les ayudará de manera urgente a extraerlas de la comunidad porque no podían transportarla hacia el casco urbano por el bloque del rio”, relató el personero.

El representante del ministerio público aseguró que una vez recibió la comunicación cerca del mediodía, el hospital local activó el código rojo para recibir la bebé y la madre, pero pese a los múltiples llamados de urgencia para que fueran evacuadas vía aérea por la imposibilidad por el río, única ruta de transporte, la recién nacida falleció.

“Pero fue imposible porque no hubo cómo extraerla, me comuniqué con el Dagran, con el director pero no me contestó, nos comunicamos con muchas entidades, pero no fue posible. La única vía era el área, pero no fue posible y la niña falleció”, agregó.

La madre de la bebé fallecida se encuentra estable y ya el cuerpo de bomberos la trasladó a la zona urbana y está siendo atendida en el hospital. Es de recordar que el pasado domingo un indígena lesionado casi no es sacado de la zona por la dificultad del terreno, pero finalmente se pudo trasladar al hospital.

El personero solicita a las autoridades de manera urgente garantizar la atención médica oportuna de las comunidades ante esta calamidad que se vive en el territorio y evitar que se cobren más vidas.