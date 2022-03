Medidas en la Pedro de Heredia siguen: distrito tras marcha de mototaxistas

Luego de la jornada de protesta convocada por el grupo de motociclistas en la ciudad, la administración Distrital sostuvo una mesa de diálogo con representantes de este sector, que contó con la presencia de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana (e), Paola Pianeta Arango y el Brigadier General, Nicolas Zapata Restrepo, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Desde la Secretaría del Interior como garantes de la seguridad y el orden público en Cartagena, debemos resaltar que la marcha transcurrió con todas las garantías del derecho a la protesta, se hizo acompañamiento por parte de la policía y los gestores de paz”, explicó la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana (e).

Durante la conversación, sostuvieron que las medidas establecidas en el Decreto 0279 de 2022, que establece la regulación de la circulación de éstas, deben ser derogadas; mientras que la postura de la administración Distrital frente a las pretensiones del gremio es que la disposición se mantiene.

“Resaltamos el buen comportamiento de los motociclistas; durante la marcha, no hubo bloqueos al sistema de transporte. Pero, las medidas no están sujetas a revisión y no serán derogadas en este momento. La administración sin embargo ratifica su voluntad de diálogo”, puntualizó la Secretaria del Interior (e).

Cabe resaltar, que la administración Distrital señala que tuvo la socialización del decreto en varias instancias, con el grupo de motociclistas durante el 2021 y 2022.