Denuncian presión a votar por candidato en Neiva

En sesiones del Concejo de la ciudad de Neiva, se dio a conocer unas presuntas acciones cuestionables por algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal que comprometería a los servidores.

De acuerdo con Yilbert Saavedra, director del observatorio Concejo Visible, en el recinto municipal el concejal Johan Ortiz habría hecho pública una supuesta situación de presión a algunos contratistas de la entidad para que apoyen la candidatura de Víctor Andrés Tovar a la Cámara de Representantes.

“En la Administración Municipal de Neiva, según se ha advertido por algunos concejales, y es de conocimiento público por la ciudad que, se estaría presionando a algunos contratistas para invitarlos a reuniones, para hacerles apagar el celular para poder orientar frente a esta participación indebida de los funcionarios en el tema de proselitismo político una situación supremamente grave”, sostuvo Saavedra.

En Caracol Radio tres ciudadanos denunciaron que también a través de citación a reuniones para la socialización de supuestos proyectos viales, a los que han acudido, indican que una vez en el sitio, fecha y hora, el encuentro toma tinte político para favorecer el mismo candidato antes mencionado.

Es el caso de Gabriel Bonelo líder de la Comuna 2, quien convocó a la comunidad para que conociera el proyecto de interés comunitario, y denunció que “como es posible que jueguen así con la gente, como se dieron cuenta que no fue la gente que necesitaban que fuera, pues la reunión se suspendió”, expresó el líder en nuestros micrófonos.

Asimismo, otra neivana que pidió omitir su identidad, afirmó que cansada de la corrupción que rodea a esta ciudad, investigó un caso de posible presión de voto, en el que, a través de llamadas telefónicas, la direccionaban para que vote por el candidato Tovar a la Cámara de Representantes.

“La verdad me sorprende la capacidad que tienen para conseguir nuestros números de celular, documento de identidad y toda la información de dónde debemos votar”, la verdad esto ya me parece el colmo. Además, no es nuevo que muchos líderes están pagos y les ponen una cuota de votos para poder darles ese dinero”, indicó la ciudadana.

Ante esta situación, se conoció que se le estaría solicitando a las autoridades competentes como Fiscalía y Procuraduría investigar la veracidad de estos hechos.