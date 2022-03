Comercio en Antioquia pide reducción de horario de ley seca en elecciones

Fenalco Antioquia, Asobares y el Tour Gastronómico le solicitaron a la Corte Constitucional una revisión al Código Electoral sobre la ley seca en las elecciones

Estos piden que no sea desde las 6 pm del sábado hasta las 6 am del lunes, sino desde las 8 am al cierre de urnas a las 4 p.m. el día de la jornada electoral.

Los comerciantes argumentan que el sector del entretenimiento ha sido de los más golpeados por las restricciones que ha generado la pandemia en estos dos últimos años y que aplicar la medida en las mismas proporciones que las elecciones pasadas afectaría aún más su economía

“Si nos vamos a segunda vuelta, en cuestión de 3 meses vamos a tener 3 leyes secas que como van de sábado a lunes nos quitan uno de los días más fuertes en operación y además la norma da vía libre a los mandatarios para que extiendan estas medidas, esto es una norma que está inspirada en situaciones de orden público del siglo pasado que no corresponden con las realidades actuales”, aseguró Juan Pablo Valenzuela, presidente Asobares Capítulo Antioquia

Por su parte el Tour Gastronómico, manifestó que un fin de semana sin venta de licor representa para la pérdida de empleos, porque al reducirse el consumo se baja el número del personal que se necesita normalmente

En Antioquia cerca de 3.500 bares, discotecas y restaurantes generan ganancias superiores a los 20 mil millones de pesos durante un fin de semana