En el 2024 van 27 miembros de las Fuerzas Militares asesinados en combates con guerrillas

Caracol Radio tuvo acceso en primicia a un documento que detalla el balance de operaciones militares contra grupos guerrilleros entre el 1 de enero y el 24 de junio de 2024. El informe ofrece una visión detallada de los enfrentamientos con el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.

Entre los datos más relevantes se encuentra el número de uniformados de las Fuerzas Militares asesinados en combate y revela que un total de 27 militares han perdido la vida, de los cuales 20 murieron en enfrentamientos directos con guerrillas, 3 cayeron en minas antipersonal y 4 fueron víctimas de hostigamientos contra la Fuerza Pública.

Además, se registran 101 uniformados heridos por estos mismos factores.

En cuanto a los logros operacionales, el informe destaca la recuperación de 237 menores de edad, 67 bajas confirmadas de combatientes enemigos y 389 capturas de miembros de grupos armados.

Las recientes declaraciones del comisionado de paz, Otty Patiño, quien lamentó la muerte de un cabecilla de las disidencias de las FARC, han generado una ola de rechazo.

Estas voces provienen principalmente de retirados de la Fuerza Pública. El presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), General retirado Guillermo León, ha subrayado la necesidad de resguardar a la Fuerza Pública.

El General retirado Germán Giraldo también criticó las declaraciones de Patiño, calificándolas no solo de desacertadas, sino de incoherentes, en un momento en que las Fuerzas Militares continúan enfrentándose a graves amenazas en el país.

“En primer término, he escuchado en varias oportunidades que son desafortunadas las declaraciones, para mí realmente no son desafortunadas, son incoherentes, y son incoherentes porque él mismo sabe como comisionado de paz que la Fuerza Pública y en este caso la segunda Marquetalia, saben que el proceso apenas va a iniciar y que dentro de ese proceso se van a dar confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y la segunda Marquetalia“, asegura el general.

Además, dijo que el cese al fuego se hará más adelante pero que en este momento siguen las confrontaciones. Asegura que frente a una situación donde no hay un cese al fuego, sencillamente se presenta la baja en este momento, no de una persona que se acogió al proceso de paz, sino de “un terrorista que lleva más de 20 años en la FARC, que tuvo la oportunidad de desmovilizarse, de acogerse a los procesos de paz y no lo hizo, de un terrorista que decidió volver nuevamente al suroccidente del país y engrosar las filas de esta segunda Marquetalia y con las disidencias también de Iván Mordisco ocupar todo lo que es el suroccidente del país“.

Por último, este balance de operaciones refleja el esfuerzo de las Fuerzas Militares en la lucha contra los grupos armados, destacando la complejidad y los riesgos asociados con la protección de la seguridad nacional.