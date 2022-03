Cero piques ilegales, acuerdo de moteros con autoridades en Armenia

En efecto se realizó la primera mesa de concertación entre los moteros de la ciudad y las autoridades para llegar a acuerdos respecto a los piques ilegales que alteran el orden público.

El secretario de Gobierno, Jaime Andrés Pérez, exaltó el diálogo establecido y la articulación de esfuerzos para agilizar la legalidad de la práctica a través de la conformación de clubes que permitan dar orden minimizando las afectaciones de movilidad.

Así mismo el secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño, reconoció la disposición de los moteros para participar de la reunión y llegar a los acuerdos respectivos en materia de que la actividad cumpla con todas las condiciones. Fue claro que el avance en cuanto a no realizar piques mientras continúan las mesas es muy positivo, pero no significa que no brinden los acompañamientos sobre las reuniones que realizan en el sector del estadio centenario.

Finalmente uno de los lideres de los moteros en la ciudad, Gustavo Adolfo Marulanda, destacó la importancia de este tipo de espacios para que tanto autoridades como en comunidad en general elimine ese estigma de delincuentes por realizar dicha actividad. Mencionó que el objetivo es la legalidad de una válida de entrenamiento más allá de los piques ilegales.

Es de resaltar que en los próximos días se realizará una nueva mesa con la presencia del alcalde de la ciudad para consolidar dichos acuerdos.