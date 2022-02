Inician estudios patológicos a siete puentes en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena inició el estudio patológico de siete puentes a los que desde hace 20 años, aproximadamente, no se les ha intervenido.

La Secretaría de Infraestructura, con su equipo especializado de ingenieros y la colaboración de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se encuentran evaluando el estado de los siguientes puentes de Cartagena en donde fueron incluidos:

Puente Heredia (Antiguo y nuevo)

Puente Romero Aguirre

Puente Chambacú

Puente Jiménez

Puente Román

Puente Las Palmas

El proceso de evaluación, revisión y apoyo a la Secretaría de Infraestructura Distrital se estará realizando durante aproximadamente tres meses; dentro del cual se pretende conocer el estado estructural de los puentes no concesionados de la ciudad con el fin de diseñar el plan de intervención que requiera cada uno de ellos en su parte estructural. También se evalúan los componentes arquitectónicos y viales para llevar a cabo intervenciones integrales de acuerdo con el plan de inversiones en los puentes.

“A la fecha hemos logrado rehabilitar más de 14 kilómetros-carril en la malla vial urbana y rural, y estamos ad-portas de empezar la fase dos con la que seguiremos mejorando varios tramos importantes de la ciudad. Con estas evaluaciones a los puentes podremos realizar unas recuperaciones integrales en cada uno de ellos y prolongar su vida útil”, dijo el secretario Luis Villadiego.