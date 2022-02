Cruceros Royal Caribbean volverán a embarcar en Cartagena

En el marco de Anato, una de las ferias más importantes de promoción en la industria de viajes en Colombia, la línea de cruceros Royal Caribbean anunció una operación de embarque en el puerto de Cartagena, lo que se constituye en una gran noticia para el país y la ciudad en medio de la reactivación económica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el anuncio se aclara que se trata “la vuelta a Latinoamérica” para la temporada 2023-2024, en la cual, a través del crucero Rhapsody of the Seas se traza un itinerario de aventuras al Caribe, Latinoamérica y el Canal de Panamá, que se distingue por no necesitar visa estadounidense como sí ocurre en los demás itinerarios.

Ultra Air, a puertas de comenzar operaciones en Cartagena

Luego de nueve años de no ofrecer una operación de embarque en Colombia, esta línea de cruceros regresa a la ciudad de Cartagena en una operación que se dará entre diciembre de 2023 y abril de 2024.

Esta noticia se da en medio de los grandes esfuerzos que hacen las autoridades del país y de la ciudad para reactivar plenamente esta industria, que genera grandes beneficios económicos y luego de que por efectos de la pandemia, el país no tuviera operaciones de embarque de ninguna línea de cruceros.

“Las operaciones de embarque son muy significativas dado que el impacto económico se incrementa ya que se involucran gastos para el arribo a la ciudad y en muchos casos de permanencia, hospedaje y otros servicios, es una buena noticia para todos y es producto de la articulación de esfuerzos entre Procolombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Corporación de Turismo y la Alcaldía de Cartagena”, manifestó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena.