Sacerdote participará en los 11K San Valentín en Cartagena /

El próximo domingo 27 de febrero, se realizará en Cartagena, en el viaducto El Gran Manglar, la carrera de los 11K San Valentín y uno de sus participantes será el sacerdote, Luis Alberto Vergara, de 57 años.

El padre Vergara lleva más de 40 años, dedicado a practicar atletismo y ha competido en varias carreras de este tipo en el país, desde los 10K hasta medias maratones.

“Me gustan mucho los 21 kilómetros, siempre he sido corredor, entreno siempre. Esta es mi especialidad, por eso voy a correr la de los 15K, porque soy fondista. Toda la vida la he corrido”, indicó el padre.

“Desde hace 40 años mantengo el mismo nivel físico. He sido lo mismo de disciplinado. Siempre he sido un competidor aficionado. No soy ni de élite ni de tampoco de los últimos", dijo Vergara.