Otro cobro por congestión con un precio diferente, propuesta de Daniel Quintero

El permiso especial por circulación en los días de pico y placa en Medellín comenzó el 31 de enero, tenía un costo de 38 mil pesos para carros y 8 mil para motos, y solo alcanzó a llegar a marzo porque se decidió suspenderlo.

Daniel Quintero propuso dos meses para definir un nueva medida, puesto que se mantiene firme en su posición de buscar una alternativa diferente al pico y placa.

‘En los próximos meses vamos a estar midiendo los datos y resultadospara proponerle algo a la ciudad que no sea solo ‘dejar el carro en la casa’. Esa medida no es la más efectiva. Quizá lo más efectivo sea el no cobro por Impuesto de Rodamiento que se vuelve una bolsa que la gente se gasta, quizás lo interesante sea hacer uno nuevo con un valor diferente, para medir la elasticidad de la demanda de mejor forma’, planteó el alcalde.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el plan piloto de cobro por exoneración 2 mil vehículos y se recaudaron 3.289 millones de pesos que irán a fondos para el transporte.

El mandatario además afirmó que como Medellín dejará de ser municipio para convertirse en distrito, los recursos del Impuesto Vehicular no se girarán a la Gobernación sino que se quedarán en la ciudad.

Según reveló el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, diariamente se matriculan mil vehículos en el territorio metropolitano, eso indica que en un año serían 250 mil automotores circulando y en cuatro años un millón. ¿Habría más carros que gente en Medellín si las cosas siguen como van? Es el temor de las autoridades de movilidad.