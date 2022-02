Modernización de la señalización no incidió en el accidente: Metro de Medellín

El Metro de Medellín anunció que hizo entrega del informe interno de las posibles causas del accidente que ocurrió el pasado 3 de febrero en la estación Sabaneta en el que fallecieron los trabajadores Carlos Mario López Correa y Gustavo Adolfo Atehortúa del Río.

“La investigación se hizo dentro de los quince días siguientes a la ocurrencia del evento, dando cumplimiento a la Resolución 1401 del 2007 del Ministerio del Trabajo, y será insumo para las investigaciones que deberán adelantar las entidades correspondientes”, afirmó el Metro a través de un comunicado

Según el Metro, esta labor fue adelantada por un equipo experto en asuntos ferroviarios y con conocimiento en técnicas en investigación, que recopiló evidencias y revisó los procedimientos operativos basados en la normatividad internacional

La institución aunque no dio a conocer los resultados, afirmó que la modernización de la señalización, que entró en operación a finales de noviembre de 2021, no incidió en el accidente, puesto que esta tecnología no está relacionada con el desarrollo seguro de las inspecciones visuales en la vía férrea.