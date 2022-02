Madre denuncia discriminación en colegio de Barranquilla

Madre de un niño de 6 años denunció que su hijo fue expulsado de un colegio privado en Barranquilla porque según la institución educativa, tenía un inadecuado corte de cabello, mala presentación personal y un comportamiento agresivo.

Paula Barrero, madre del menor que cursaba primer grado, relató que el niño solo llevaba una semana en clases presenciales en el colegio Las Américas, cuando esta semana fue citada en la institución para resolver una situación que se habría presentado con su hijo.

Según Barrero, al llegar a la institución las educadoras le dijeron que su hijo no podía seguir en ésta, debido a un supuesto comportamiento agresivo contra los demás estudiantes y profesores.

"Él me decía que no le gustaba mucho la institución, pero como llevábamos dos años en virtualidad, pensé que era por eso. Ellos me dicen que mi hijo fue valorado por 18 psicólogos y dijeron que su conducta no era aceptable para ellos porque los niños son muy dóciles y su forma de ser no encajaba con ellos", aseguró la madre.

A raíz de esta situación, la madre manifestó que su hijo no se ha sentido bien, ya que le pregunta a ella el porqué no ha seguido yendo a clases.

Por su parte, la Secretaría de Educación anunció que no tenían conocimiento del caso debido a que no se había radicado una denuncia formal.