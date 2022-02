Asamblea reclama resultados por ola de inseguridad

La Asamblea de Norte de Santander se sumó a las fuertes críticas contra las autoridades ante la percepción de inseguridad y miedo que hoy registran los nortesantandereanos y que desde hace ocho meses atrás sufre la arremetida del terrorismo y hechos violentos.

El presidente de la Duma Juan Bocanegra dijo en Caracol Radio que "en este consejo de seguridad uno más, no fue nada extraoridnaria, no generó nada relevante, estan hablando de lo mismo, en otros consejos se hablo de lo mismo, no hay nada de resultados. menciones que se han hecho y no pasa nada"."Lo unico nuevo es que la violencia sigue escalando en Cúcuta, el área metropolitana y el Catatumbo, acá lo que debe adelantarse en un consejo de ministros porque la situación es muy grave. estan anunciando pie de fuerza y no hay resultados de nada, es nulo todo, y esto solo sirve es para una foto", dijo el dirigente político.

Y expresó que "acá lo que se necesita es un verdadero ocmpromiso de Estado, ya esas reuniones no dan resultado, mientras todos los sectores economicos, sociales y políticos estan afectados por lo que viene ocurriendo en nuestro departamento y el gobierno no reacciona" dijo el diputado.

Finalmente señaló que en el escenario de la asamblea también será abordado el tema al señalar que "nos deben muchas explicaciones a la ciudadanía y opinión pública frente a lo que esta pasando".