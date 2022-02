Concejal pide veto para Mindefensa

El concejo de la ciudad de Cúcuta reaccionó aireado después de la realización de un consejo de seguridad al señalar que no se reflejan los anuncios gubernamentales con la ola de inseguridad que viven los cucuteños hoy.

El concejal Jesús Sepúlveda dijo en Caracol Radio que “la percepción es exactamente la misma, vienen a Cúcuta, hacen anuncios, recompensa, pie de fuerza, anuncios vacíos, sin contenido que en nada ayudan a la ciudad frente a lo que está sucediendo”

“Yo si le pido al alcalde y gobernador que las visitas de este ministro de defensa estén restringidas, eso que está haciendo no sirve para nada, no hay una verdadera contundencia en las medidas que se adoptan" dijo el concejal.

Y agregó "las medidas extraordinarias deben tomarse ya, para que eso empiece a funcionar, Cúcuta esta con miedo y zozobra con todo lo que está sucediendo hoy en día. Se han hecho unos llamados muy decentes y diplomáticos al gobierno nacional por esta grave situación. Pero es mejor que si ellos llegan al aeropuerto Camilo daza no los dejemos ni bajar del avión, que no vengan a Cúcuta hacer esos llamados, que no sirven para nada, se necesita reacción y contundencia”.

Lo corporación alista un debate en sesiones ordinarias para escuchar a los altos mandos de la policía y el ejército frente a la crisis de inseguridad que vive la ciudad y la región.