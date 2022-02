Por mal estado de colegio en Cúcuta directivas determinan alternancia 

Padres de Familia de estudiantes del Colegio Nacional de comercio están preocupados porque no se está cumpliendo con la orden del gobierno Nacional de retornar al 100% de la presencialidad y a través de un documento, las directivas han indicado que estarán en alternancia.





Los motivos es el atraso en las obras de los baños y adecuaciones necesarias para la bioseguridad, ante este panorama se espera la intervención de la secretaria de educación.





Consultamos con los padres de familia, que dijeron a Caracol Radio que, “no están listos los baños, donde tuvieron dos años para hacer la gestión, esperan a último momento para decir que todavía no están listos los baños, que no tenemos aquí servicios generales, qué no tenemos vigilante y nos envían un comunicado dónde nos manifiestan qué vamos a entrar en alternancia, día por medio”.





Añadió que, “entonces hasta cuándo vamos a tener a nuestros niños en esta metodología, la verdad no estoy de acuerdo con la alternancia además no entiendo porque los de bachillerato empezaron con alternancia y en ese colegio están los baños todos listos no sé cuál es la excusa de bachillerato”.





Varios colegios de Cúcuta han adelantado plantones y protestas por el estado en el que se encuentran las sedes educativas.