Denuncian caso de abuso sexual dentro de un bus en Barranquilla

En los micrófonos de Caracol Radio, la mujer relató cómo después de subirse al bus al terminar su jornada laboral, se subió un hombre con la camiseta de la Selección Colombia el pasado martes y se sentó al lado de ella, a pesar que el bus estaba solo, lo que le llamó la atención a la joven y le preocupó.

De repente, el hombre saca un cuchillo, y se lo pone al lado de su estómago, mientras que con la mano izquierda comienza a tocarla en su pierna, y luego sube hacia sus partes íntimas. Dice la joven que esto sucedía mientras que el conductor del bus iba hablando por teléfono mientras conducía.

"Me empezó a tocar primero la piernas y me empecé a sentir nerviosa, y no sentía las piernas. Cuando ya pasa a mis partes íntimas y que abra las piernas es donde me puse más nerviosa y le pedía que no hiciera nada. El me decía que si no abriera las piernas y gritara me pegaba puñaladas", manifestó la joven a Caracol Radio.

En medio de esa situación, la joven relata que le entró una llamada y fue allí en que buscó la manera de salir de ese abuso que estaba siendo sometida. Se trató de una llamada de una amiga y ella hacía como si estuviera hablando con su novio haciendole creer al agresor que debía bajarse porque él estaba espererandola.

Cuenta que después de colgar, salió como pudo del asiento y comienza a pedir la parada al conductor, y cuando le falta poco por frenar, de la desesperación, se tira hacia la carretera que por casi fue arrollada por una moto.

La joven indicó que hará la denuncia formal ante la Fiscalía.