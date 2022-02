Se van a revelar documentos muy graves de la revocatoria: alcalde Quintero

Con motivo de la confirmación de la audiencia del Consejo Nacional Electoral al comité de revocatoria del alcalde Daniel Quintero, este miércoles 2 de febrero. El mandatario aseguró que ya dio instrucciones a sus abogados y les suministró nueva información que entregarán en dicha reunión, la cual califica de “información delicada”, que según él, demostraría que sí hubo irregularidades en la consecución de los recursos.

El alcalde Quintero también recordó que ha habido presiones jurídicas y políticas de algunos sectores y que pese a ello seguirá defendiéndose sin dejar de gobernar.

Lea también:

“En esa audiencia se va a revelar información muy delicada del comportamiento en especialmente contable y financiero del comité de revocatoria. Allá delegue a mis abogados, las personas a las que les he pasado la información que me ha entregado la misma ciudadanía, ya me había pasado grabaciones, mañana se van a revelar documentos muy graves que van a mostrar la gravedad de como venía este proceso fraudulento de revocatoria. La revocatoria en términos prácticos está muerta, porque hicieron fraude con las cuentas”, aseguró el alcalde Daniel Quintero.

Finalmente dijo que está convencido de que terminará su mandato en el cargo porque cree que sí hubo irregularidades dentro del comité de la revocatoria.

Las declaraciones las entregó el mandatario en una vista que está haciendo al proyecto Hidroituango y donde también llegará este miércoles el Presidente Iván Duque.