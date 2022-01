Quintero y Duque verificarán avances del proyecto Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle anunció que, como propósito de la administración, buscará que los determinados responsables fiscales del fallo de la Contraloría paguen los más de 5 billones de pesos, que, según él, aún faltan para cubrir las perdidas del proyecto.

El mandatario reveló que este martes, su equipo de gobierno se desplazará a Hidroituango para verificar los avances de las obras y se espera la llegada del presidente Duque el miércoles, para analizar el futuro de la central, que entregaría energía desde julio de este año.

Además, explicó que el miércoles se reunirá con el presidente Iván Duque Márquez para que EPM entregue un informe detallado de la realidad de la central hidroeléctrica.

“Esos 5 billones que se perdieron, se los dimos a los mismos constructores. Alguien me dijo, si esos contratistas son tan malos, ¿por qué no los sacamos? Porque no se pueden, pero si se puede estar encima”, señaló el alcalde Quintero.

El presidente Iván Duque Márquez, estará además en la entrada en funcionamiento de la planta de producción de vacunas de la compañía VaxThera.