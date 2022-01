Medidas cautelares de Galeón San José, engavetadas en el Consejo de Estado

A través de una carta, el veedor nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, Francisco Hernando Muñoz, insistió al magistrado del Consejo de Estado, Oswaldo Giraldo López, definir la solicitud de medidas cautelares de urgencia por una presunta violación del contexto arqueológico del Galeón San José en el año 2016.

De acuerdo con lo expuesto en la carta por la veeduría, existe una “aterradora posibilidad” de que dicho contexto arqueológico esté siendo objeto desde ese entonces de un saqueo continuado. Pese a todos los argumentos presentados, el magistrado ponente del Consejo de Estado no ha dado respuesta y esa solicitud de medidas cautelares completa más de un año de estar engavetada.

“Acudimos al Consejo de Estado pidiendo unas medidas cautelares para que se protegiera lo que nos quedara de ese galeón y esta alta corporación no atendió este recurso con la urgencia pedida, lo dejó engavetado durante un año. En vista de ello, metimos una tutela para que se atendieran esas medidas cautelares y la tutela nos fue negada. No tenemos los argumentos jurídicos que motivaron esa negativa, pues aún no hacen entrega de ese bendito fallo, importando poco para esta Corporación lo que ordena nuestra Constitución Nacional sobre los tiempos previstos para una acción de tutela y, por lo visto, mucho menos la suerte del naufragio”, aseguró Muñoz a Caracol Radio.

La Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia calificó como “indignante” y “absurdo” el proceder de las autoridades judiciales, teniendo en cuenta que están dejando este valioso patrimonio expuesto a su suerte.

“Para el gobierno el galeón San José está “seguro” por estar a casi 800 metros de profundidad, pues no lo está. Y como ejemplo tenemos al famoso Titanic, el cual está hundido a casi cuatro mil metros y, aun así, a esa profundidad está siendo saqueado por particulares, y aclaro, que en el Titanic no están las enormes riquezas que si tiene el galeón San José. Así que, la suerte del galeón San José está supremamente complicada, y es increíble, que ninguna autoridad en este país esté tomando acciones para su salvaguarda”, reiteró Francisco Muñoz.

La solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado se da luego del cierre de una investigación por parte de la Fiscalía sobre la presunta violación de los restos del naufragio de la embarcación, pese a las pruebas presentadas por la veeduría. “Se dio traslado de esta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y la Fiscalía lo hizo argumentando, que en esa denuncia estaban el presidente Santos, la Ministra de Cultura de la época, Mariana Garcés, y un almirante de la Armada Nacional, dejando inmunes a otra cantidad de involucrados que, sin ningún tipo de fuero, la fiscalía tenía el deber y obligación de investigar, pero no lo hizo”, puntualizó.