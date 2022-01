Se filtró audio en redes de Dau hablando de presuntos apoyos políticos

En un audio que circula en redes sociales, se escucha al alcalde de Cartagena William Dau presuntamente participar en política, en el que reconoce que tiene dos candidatas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.

En el audio el mandatario dice: “Hola, Javier. Buenas tardes, un anticorruptivo saludo. Óyeme, estoy boquiabierto, no puedo creer, por favor, confírmame que no es cierto lo que me contaron que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara por el grupo de ustedes, porque cuentas con el apoyo del alcalde. ¿De dónde salió ese cuento de qué cuentas con mi apoyo?, que yo te voy a apoyar. Tú sabes muy bien que mis candidatas son Lydis Ramírez y María Alejandra Benítez a esas si las apoyo", indicó Dau en el audio.

En el audio el mandatario de los cartageneros al parecer hace referencia a Javier Marrugo, quien encabeza la lista del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar.

Según Dau, en ese movimiento lo traicionaron, por no aceptar su intención de armar la lista de fuera malandrines liderada por Abraham Dau, hijo del burgomaestre. "Yo me la llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo ter voy a apoyar en las elecciones cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista teniamos asegurado que iban a entrar tanto Lydis como María Alejandra y ahora no están ahí. No mijito, espero por favor y ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso", sentenció el mandatario en el audio.

Expertos en temas jurídicos, manifestaron que este hecho es una posible participación en política, considerada un prohibición de ley que puede ser sancionada por la Procuraduría General de la Nación.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento ni del alcalde de Cartagena William Dau Chamat ni de Javier Marrugo, candidato del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bolívar.