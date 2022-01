Gobernador de Boyacá responde denuncia por presión política a contratistas

El senador del departamento de Boyacá, del Partido Alianza Verde, y ex gobernador de la misma región, Jorge Eduardo Londoño, dijo que tomaba la palabra por los contratistas de la Gobernación de Boyacá (quienes según el congresista no denuncian directamente por temor a represalias) a quienes estarían presionando dentro de la entidad para apoyar candidaturas al congreso del grupo político del gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, también del partido Alianza Verde, pero de la corriente política del precandidato presidencial Carlos Andrés Amaya, también ex gobernador de Boyacá.

“Son quienes están contratados por las denominadas Ordenes de Prestación de Servicios -OPS-, a quienes los están obligando a que voten por una opción de senado o cámara puntual, pertenecientes al grupo político de la gobernación, algo totalmente anti democrático, y no denuncian porque les da susto de perder el trabajo, no se atreven a denunciar por miedo a que se desquiten quitándoles los puestos. Esto se ha convertido en un flagelo que está ahí bastante oculto, y que bajo el miedo, no sale del todo a la luz, hay que frenar eso”, sostuvo el senador Jorge Eduardo Londoño.

Tras los reclamos, el gobernador Ramiro Barragán le pidió a los contratistas y a los funcionarios de su administración, denunciar si alguien pretende coaccionarlos e impedir su libre derecho al voto, y/o renunciar a quienes busquen favorecer a alguien candidato o partido político.

“La democracia es un derecho y es deber de funcionarios y contratistas, denunciar si alguien pretende coaccionarlos e impedir su libre derecho al voto. Este Gobierno respeta la ley y avanzamos para que a nadie se le vulneren sus derechos. A los funcionarios públicos que tengan intención de apoyar procesos políticos, les pedimos con contundencia, dar un paso al costado y renunciar. La soberanía del pueblo se rige por la democracia, y nadie puede pasar por encima de ella”, sostuvo Ramiro Barragán.

Según el gobernador, se dispuso de un equipo especial para recepcionar las denuncias que se tengan al respecto, a través del correo electrónico transparencia@boyaca.gov.co.

El mandatario de los boyacenses insistió en que su Gobierno respeta la ley y vigilaran para que a nadie se le vulneren sus derechos, mientras que del lado de las denuncias exigen juego limpio en la contienda electoral y aseguran que si siguen las presiones, y si no se frena la vergonzosa situación, elevaran las acusaciones con todas las pruebas a las instancias necesarias electorales.