Historia: una mujer fue abandonada por su familia en un hospital de Ibagué

En Ibagué tratan de ubicar a los familiares de Yaqueline Sánchez de Hernández, una mujer que ingresó al hospital San Francisco con problemas respiratorios, desde hace 20 días nadie la visita.

Ante esta situación, el centro asistencial la reportó en estado de abandono, por lo cual ha recibido la atención integral de la Alcaldía para poder garantizar su bienestar y restablecer los derechos de adulta mayor mientras continue recluida.

“La adulta mayor fue dada de alta, pero no se ha podido llevar a cabo el regreso porque no cuenta con red familiar. Ella menciona que paga una habitación cerca de Bomberos, pero no tenemos datos de sus parientes”, señaló Francy Liliana Salazar, secretaria de Desarrollo Social Comunitario.

Según Salazar, las personas que conozcan a Yaqueline Sánchez, o alguno de sus familiares, pueden contactarse a través del siguiente correo electrónico: adultomayor@ibague.gov.co o al teléfono: 3115549677.

“Hemos priorizado la atención a nuestros ‘Héroes de Cabello Blanco’ y estamos trabajando para que nadie vulnere sus derechos con maltratos o dejándolos en abandono”, puntualizó la funcionaria.