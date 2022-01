Incertidumbre de la revocatoria para el próximo 30 de enero en Cúcuta

Sigue la incertidumbre sobre cuándo se va a llevar a cabo la decisión, si continúa o no en su cargo el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez , esto luego de conocerse una nueva solicitud por parte de la registraduría, en la cual expresa que solo hasta el 24 de este mes fue notificada por parte del ministerio de hacienda los dineros faltantes para completar los más de 4 mil millones de pesos que tendría este costo , no tendría el tiempo suficiente para llevar a cabo este proceso debido a las apropiaciones.

Por eso le solicita al gobernador Silvano Serrano modificar el decreto 00001 del 3 de enero del 2.022 que establecía que fuera este domingo 30 del mes en curso, y sugiere que esta fuera para el próximo 27 de marzo, el mandatario departamental respondió explicando que se ha ajustado a la ley realizándose los cambios de acuerdo a lo establecido en la constitución.

Este proceso lleva varios episodios, el primero, el 3 enero de este año luego de haberse tomado la primera decisión del 12 de diciembre, luego de una decisión de juez tras una tutela instaurada se fijó para el 23 del mismo mes y luego de unas dificultades se siguió que fuera el 30, última fecha establecida la cual no podría ser modificada de acuerdo a la Ley.

Por su parte el presidente del comité de revocatoria dice que lograron su cometido dilatar el proceso, "ante todas estas situaciones lo que se pretende es que esto se lleve hasta el mes de julio y fecha en donde si se da la revocatoria el alcalde encargado tendría que ser designado por el gobernador y no por una nueva elección popular".

De igual forma cuestionó las razones por las cuales la registraduría manejó los recursos para la logística de realización del proceso, "no es posible que unos recursos que estaban desde diciembre hasta esta fecha no se habían gestionado nada para adquirir lo que se requiere para esa elección, conociendo que esta se debería sea como sea y así no se dilataran las fechas para tal fin", aseguró Vásquez.