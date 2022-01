Los rompevidrios volvieron a Tunja y se robaron maletín con varios millones

Los 'rompevidrios', son delincuentes que manera violenta se encargan de robar, atacando a carros, quebrando ventanas con piedras, bujías o palos, parecieron de nuevo en Tunja (Boyacá).

En esta oportunidad, aprovecharon de la confianza que los conductores tienen al dejar sus carros estacionados en los centros comerciales, y de una camioneta, lograron robarse un maletín que contenía una millonaria suma de dinero.

El capitán Wilmar Silva comandante encargado primer distrito policía de Tunja, explicó que: “el ciudadano dejó estacionado su vehículo en un centro comercial de la ciudad, desde el cual le sustraen en la modalidad de rompevidrios, un maletín que contenía una considerable cantidad de dinero en efectivo”.

Sin embargo, a estos rompevidrios les podrán segur la pista, pues habrían dejado una huella importante.

“Se logró identificar un vehículo de marca Jeep Cherokee, el cual posterior a que la víctima parqueara su camioneta, se parquea a un costado del carro de la víctima, y desciende de la Jeep uno de los sujetos que ocupaba este ultimo vehículo, rompe el vidrio de la camioneta del afectado, sustrae el maletín, y posteriormente sale del centro comercial, y se da a la huida”, sostuvo Silva.

Para evitar mas víctimas de los rompevidrios, la Policía Metropolitana de Tunja recordó lo importante de no permitir el factor de oportunidad para los ladrones: no dejar los carros parqueados en la vía pública, y sobre todo, no dejar elementos de valor visibles dentro de los carros, así el carro esté bajo la custodia de un parqueadero, dentro de otras recomendaciones.

Los investigadores están en las labores de trazabilidad de las imágenes de cámaras de seguridad del sector para hacer seguimiento y lograr la captura de los sujetos que huyeron con la millonaria suma de dinero, tener en buen estado las alarmas y bloqueos del vehículo, es la recomendación final para blindarse de los rompevidrios, que según información de inteligencia, vendrían de otras partes del país.