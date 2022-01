“A pedazos se está cayendo el colegio”: Rector de colegio de Venadillo

Las autoridades educativas del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Venadillo denuncian que la sede educativa está en precarias condiciones.

“En estos momentos la institución educativa se está cayendo a pedazos, no cuenta con servicios públicos vitales como el agua la energía, mucho menos internet, tampoco cuenta con baterías sanitarias, en dos años la sede ha sido afectada por actos de vandalismo, no cuenta con personal de servicios generales, ni vigilantes, no cuenta con pisos y techos” señaló Jesús Emilio Lozano rector de la sede educativa.

También expresó que brindan educación para un promedio de 400 niños de los cuales 120 son menores con condiciones especiales, preocupa el próximo lunes que retornen a las actividades de carácter presencial si los padres de familia los envían que no se tienen listos los protocolos de bioseguridad.

El rector expresó que no comprenden que ha pasado y que no se ha tenido apoyo por parte de las autoridades educativas del departamento para ayudar a mejorar las condiciones de infraestructura, aseguró que hace seis meses fueron unos funcionarios de la Gobernación del Tolima, pero hasta el momento no se ha cumplido con nada para ayudar a que la sede educativa mejore.

El plantel cuenta con 17 docentes en este momento hace falta uno para el área de español y una psicóloga, los docentes están realizando una recolección de recursos para poder pintar la sede educativa.