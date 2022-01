Preocupación por nuevo cese de operaciones petroleras en Campo Tibú

Hay preocupación en el municipio de Tibú ante la parálisis de las actividades petroleras en esta población, ante la situación de orden público que hoy se presenta y que se ha agudizada en los últimos días.

Más de 1.800 fuentes de trabajo directas e indirectas o hoy se encuentran en riego por esta decisión, esto causará fuertes implicaciones en todos los niveles tenido en cuenta que esta es la actividad que sostiene la economía local.

Según Ignacio Boada, presidente de la Unión Sindical Obrera en campo Tibú, “ya se han suspendido más de un centenar de contratos en los primeros días de tomarse esta decisión, “en este momento la organización sindical recibiendo las comunicaciones de sus afiliados, hemos podido atender los trabajadores que a diario están saliendo entre 50 a 70 personas, con la cancelación de sus contratos en las diferentes empresas que prestan los servicios a Ecopetrol”.

La violencia logró lo que el COVID-19 no hizo, “hasta los momentos más difíciles de la pandemia se trataron de preservar alrededor de unos 300 empleos, en el auge cuándo la operación está en su normalidad, se abren diferentes frentes de trabajo que oscilan entre 1.000 y 1.300 ofertas laborales las cuales terminan en manos de la comunidad tibuyana, representando una economía para que la economía local también crezca", agregó el líder gremial.

Además, a los trabajos indirectos, todo lo que representa alrededor de las empresas y sus trabajadores, como el colegio que es apoyado por la estatal, el club social y además las inversiones que se hacen, como en materia vial que hoy se desarrollan como el arreglo de la vía que a este municipio con la Ye de astilleros.

Se está proponiendo que este cese de actividades no sea total con el fin de mantener en funcionamientos los equipos que se utilizan la operación en campo Tibú y no se produzcan afectaciones por el no uso.