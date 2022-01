Denuncian falta de agua por tres días en Arroyo de Piedra

Habitantes del corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, denuncian que no les llega el agua por varios días. Ante esta situación, tomaron la decisión de bloquear la Cordialidad con el fin de ser atendidos.

El bloque de la Cordialidad lo realizaron este lunes en señal de protesta, pero anunciaron que este miércoles regresarán a tomarse la vía si no hay una solución.

“En el corregimiento de Arroyo de Piedra no llega ninguna gota de agua desde hace tres días. Además, hay barrios que desde diciembre no les llega agua. (…) Tenemos que comprar agua en carrotanque, pero hay personas que no tienen recursos para adquirir una paca de agua”, expresó Enildo Altamar, líder de la comunidad.

Además, agregó el líder que el cobro en el recibo les aumentó este último mes, pese a que el servicio ha sido inestable.