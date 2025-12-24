Estados Unidos veta entrada de exfuncionario europeo que culpa de censura de redes sociales

Mientras Washington acusa al excomisario Thierry Breton de tomar medidas para suprimir opiniones en redes sociales, el gobierno francés califica la medida como un “acto de intimidación”. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este miércoles “actos de intimidación y coerción” la prohibición de entrada en suelo estadounidense decretada por la administración de Donald Trump contra el excomisario europeo francés Thierry Breton y otras cuatro personalidades europeas, a quienes Washington acusa de censurar las redes sociales.

“Estas medidas constituyen actos de intimidación y coerción contra la soberanía digital europea”, advirtió Macron, en un mensaje en la red social estadounidense ‘X’.

El presidente francés aclaró que “las reglas que aplican en el ámbito de internet en Europa no tienen por objeto ser determinadas fuera de Europa”.

“Junto con la Comisión Europea y nuestros socios europeos, continuaremos defendiendo nuestra soberanía digital y nuestra autonomía regulatoria”, alertó.

Macron recordó que “la normativa digital de la Unión Europea ha sido aprobada mediante un proceso democrático y soberano por el Parlamento Europeo y el Consejo”.

Esta misma normativa se aplica en Europa para “garantizar una competencia leal entre las plataformas, sin dirigirse contra ningún país tercero, y para hacer respetar en línea las reglas que ya se imponen fuera de línea”.

El jefe de Estado francés no mencionó la posibilidad de que la UE deba responder de alguna manera a las medidas de la administración estadounidense, como reclaman algunas figuras políticas francesas.

La decisión de Washington

Washington anunció el martes la prohibición de entrada en Estados Unidos contra Breton y otras cuatro personalidades europeas al considerar que estas habían “liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan”.

La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), aprobada por los 27 países miembros de la UE, incluye medidas como la obligación a las plataformas de eliminar de las redes sociales contenido juzgado ilegal y la protección de los menores respecto a la publicidad personalizada.

Hace unas semanas, la Comisión Europea impuso una multa de 130 millones de euros a ‘X’, propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la DSA.