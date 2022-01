Trabajadores del hospital Erasmo Meoz exigen el pago de sueldo de diciembre

Ante el continuo incumplimiento por parte de la Asociación Sindical Gremial de Oficios Administrativos y Complementarios del Oriente de Colombia (ASGOC) adscrito al Hospital Universitario Erasmo Meoz que entró en liquidación, a través de un comunicado emitido el pasado miércoles 12 de enero habrían expresado que las causas de la demora del pago de lo que se les adeuda.

Cerca de 600 profesionales de la salud entre los que se encuentran auxiliares y jefes de enfermería, del sueldo del mes de diciembre y la liquidación al culminar sus contratos al finalizar el 2021, sería por no tener todos los documentos para dichos pagos y los cuales se realizarían en el transcurso de ese día.

Debido a que esto no se dio, decidieron realizar un mitin enfrente de las instalaciones de esta entidad de Salud, reclamando dichos pagos, ante las necesidades que hoy viven por la falta de este dinero, el lo tener trabajo y las obligaciones que tienen en sus hogares.

Según uno de los trabajadores no hay las garantías laborales necesarias para realizar un óptimo desempeño, " desde el mes de octubre no nos cancelan los aportes de salud, este momento no tenemos la atención médica si llegamos a tener alguna enfermedad, no es justo como se nos está tratando ".

De igual modo denuncian que para el pago de los que se les adeuda se les está obligando a firmar lo que sería una paz y salvo sin estarlo, graves irregularidades que presuntamente se cometen al estar en liquidación esta empresa contratista sindical.

Esperan acciones más drásticas para presionar este pago, pero sin entorpecer el desarrollo de las actividades en esta entidad hospitalaria.