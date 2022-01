Aumenta 100 pesos el valor del peaje en Villa del Rosario

A partir de este domingo (16 de enero) las tarifas en las casetas de peajes administradas por el Invías aumentaron un 5,62 %, teniendo en cuenta el índice de Precios al Consumidos IPC decretado por el DANE.

Fueron 34 estaciones en todo el país cuyo valor fue incrementado entre las que se encuentra la ubicada en la autopista Cúcuta -Villa del Rosario en Norte de Santander, el cual quedó en 2.100 para todo tipo de vehículo.

Según el INVIAS, recordó que esta es una de sus apuestas para garantizar la seguridad en las vías son los servicios de ambulancia, grúa y carro taller, y además del mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura de todo el país junto con la inversión del Gobierno Nacional.

Por su parte los conductores dieron su opinión sobre este incremento, como José Leiva quien está de acuerdo con el incremento," si en realidad garantizan que este en excelentes condiciones las vías pues pienso que vale la pena el pago, porque eso es lo importante que vías como la autopista internacional y el anillo vial deben estar en buen estado porque son de un tránsito importante ".

Pero otros como Orlando Arias, no comparte ni tanto el alza como el pago se esté peaje, " desde que se fue la concesionaria anterior no vemos que se adelantan trabajos importantes ya vemos huecos en algunos tramos del anillo vial especialmente, y tampoco el servicio de carro taller y ambulancia que por varios meses no tenían, entonces para que hacer un pago innecesario", puntualizan.

Según Leonel Valero, director territorial de INVIAS en diálogo con Caracol Radio expresó que, "se cuentan con estos servicios tanto de atención mecánica, como médica de presentarse alguna situación luego de la renovación de este contrato."