Personería confirmó que el Portal Suba fue usado como lugar de detenciones

Así lo dio a conocer el concejal del partido Alianza Verde Diego Cancino, quien dijo que la Personería confirmó hoy lo que él y la concejal Susana Muhamada del partido Colombia Humana UP denunciaron en su momento, de que los portales de Transmilenio estaban siendo utilizados como lugares de detenciones irregular.

Lo que Cancino dijo esta vez es que el pasado 19 de mayo del 2021 el Portal Suba fue lugar de estas irregularidades.

"Nos dijeron que decíamos mentiras que en el portal de Las Américas y del de Suba no había existido detenciones arbitrarias, que el ESMAD no había detenido jóvenes, pero lo que nos acaba de reconocer la Personería es muy grave, nos admite que si hubo detenciones irregularidades por parte del ESMAD en el momento del paro, eso es absolutamente irregular, no hubo traslado por protección pero además el núcleo de la democracia se funda porque debe haber un debido proceso”, dijo Cancino.

El concejal fue enfático en que el Distrito no puede volver a permitir este tipo de actos.