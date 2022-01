Motoxistas de Cartagena anunciaron nuevos bloqueos y paro indefinido

El gremio de Mototaxistas de Cartagena dio a conocer que estarán en paro indefinido ante la no negociación con el Distrito de la modificación del decreto que estipula pico y placa y viernes sin moto en la ciudad.

Alaín Ramírez, vocero de los mototaxistas, indicó que el paro indefinido estará acompañado de bloqueos en varios sectores a partir del próximo lunes 17 de abril.

“Los secretarios que han puesto no tienen ningún poder de decisión. El alcalde no tiene voluntad de tomar medidas serías frente a este tema”, indicó Ramírez.

El vocero del gremio señaló que han decidido no volver a reunirse con las autoridades distritales. “Hemos tomado la decisión de no reunirnos más, hasta tanto no se llegue a una situación clara”, sentenció.

Según Ramírez, los bloqueos arrancarán desde el Patio Portal del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe y se extenderá a otros sectores de la ciudad.

Por otra parte, los mototaxistas han declarado persona no grata al director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Janer Galván. “Ha sido una persona inepta, ha llevado a este extremo todas las negociaciones, siempre pensando en puntos ilógicos, nos quiere quitar las vías por donde nosotros más circulamos”, dijo el vocero.