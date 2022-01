Aún no se define incremento en tarifa de peajes

Hay muchas inquietudes como la de Cristian Sánchez quien dice haber pasado por el peaje de Lebrija el fin de semana de puente de Reyes y no percibió ningún incremento.

Dice que para la categoría 1 que son automóviles, camperos, camionetas, motocarros y microbuses con ejes de llanta sencilla, les cobraron 7.800 pesos, valor del 2021.

Ante esta duda Caracol Radio consultó con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan y aseguraron que el domingo 16 de enero tendrán una reunión con los miembros del convenio 1113 para determinar el valor que va a subir.

Señalan desde la entidad de la Gobernación de Santander que será lo ajustado por la ley, que es el Índice de Precios al Consumidor, IPC y el 17 de enero podría conocerse el aumento.

Estos son los dos peajes a su cargo: el de la 'Y del aeropuerto' viniendo desde Lebrija y el del municipio de Rionegro.

Sin embargo, este último según el Idesan no está funcionando desde los ataques y vandalización a la infraestructura en mayo del año pasado, y no se pondrá al servicio hasta que no haya acuerdos con la comunidad.