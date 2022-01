En tres días Salvavidas rescataron a 54 personas en las playas de Cartagena

Un arduo trabajo tuvo el cuerpo de Salvavidas de Cartagena durante el puente festivo de reyes en las diferentes playas. De acuerdo con el reporte del organismo de socoro, 54 personas fueron rescatadas sanas y salvas de las fuertes corrientes del mar.

La mayoría de los casos se presentaron por imprudencias y no seguir las recomendaciones de las autoridades tales como no bañarse cerca de los espolones, reposarse antes de ingresar al mar después de ingerir alimentos, no entrar en estado de alicoramiento y estar muy atentos a los menores de edad.

Los rescates se registraron en las playas del barrio Bocagrande, Marbella, El Laguito, La Boquilla, Blas El Teso, Las Tenazas y el corregimiento de Manzanillo del Mar. En este último balneario dos personas murieron ahogadas y otras cinco alcanzaron a ser sacadas con vida.

Salvavidas registró la muerte de un menor de edad identificado como Ferney Beleño Mondol de 14 años, y un adulto que respondía al nombre de Sebastián Pérez Manrique de 21, quien intentó participar del rescate, se lanzó a las aguas y terminó falleciendo.

Rescates lunes 10 de enero de 2022:

Bocagrande:

Playa del Hotel Cartagena Plaza una persona

Hotel Costa del Sol una persona

Playa Hotel El Dorado 6 personas

Sector Pepe Grillo una persona

Torre Caribe una persona

Torre Dorado 2 personas

Marbella sector Costa Bella 3 personas

Manzanillo del Mar 7 personas y 2 ahogados

El Laguito playa Hotel Las Velas 2 personas

Playa de Blas el Teso 4 personas

Sector edificio Vitri 8 personas

Playa sector Terrazzino 2 personas

Rescates domingo 9 de enero de 2020:

Corregimiento de Manzanillo del Mar 4 personas

Marbella sector Las Tenazas 2 personas

Bocagrande sector El Bony 4 personas

Sábado 8 de enero de 2022:

Bocagrande playa del Hotel El Dorado una persona

Corregimiento de Manzanillo del Mar 3 personas.