Servicios de urgencias en Medellín están colapsados

La gobernación de Antioquia le pidió a la ciudadanía no asistir a los servicios de urgencia, si no es necesario, debido a la ocupación total de estos, por diferentes patologías, ante esto, Lina Bustamante, secretaria seccional de salud, explicó que no se debe asistir con síntomas leves.

“Hoy estamos llegando a una positividad del 36% del tema de muerto y esperamos unos 5 mil casos nuevos, Los servicios de urgencia están llenos, por lo que solo se debe asistir si hay dificultad respiratoria”, señaló la secretaria.

Agregó la secretaria que, pese a que las pruebas de coronavirus están enfocados a grupos con mayor riesgo de criticidad, los pedidos de pruebas siguen altos.

“Tenemos una alta demanda de solicitud de pruebas, estamos llegando a 23 mil pruebas diarias”, señaló la secretaria.