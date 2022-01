Se regularán en este 2022 los parqueaderos de Cúcuta

Al existir una normativa que ya se encuentra obsoleta debido al paso de los años y presentarse algunas inconsistencias, la alcaldía de Cúcuta buscará ordenar nuevamente el funcionamiento de los parqueaderos en la ciudad.

Muchos de estos establecimientos no cuentan con los requisitos necesarios para el funcionamiento, y en muchas ocasiones están incumpliendo las tarifas establecidas dentro de esta normativa.

Mayid Gene Beltrán, secretario de tránsito de la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se está estableciendo un documento que comenzará a regir después de ser socializado con los diferentes sectores.

“Tenemos decretos que tienen de 10 a 15 años cuando se hizo las últimas regulaciones, si bien esto es una tarea que tenemos el apoyo de planeación municipal debemos reglamentar la recategorización de los parqueaderos porque la tarifa no depende del sentir del propietario, sino que el parqueadero debe reunir unas condiciones y ahí es que se puede disponer la tarifa para cobrar, muchos de los parqueaderos no tienen pólizas y toman cualquier local pintandolo de amarillo y ya es un parqueadero, por eso es que no se le responde a los ciudadanos en la custodia o si se presenta algún incidente, por esto queremos colocar en cintura todos los parqueaderos de la ciudad y asimismo brindar una guía a todos los ciudadanos en el momento en que requiera un parqueadero lo pueda ubicar fácilmente para guardar su vehículo”, dijo el funcionario.

Se ha reiterado de igual forma hacer las denuncias correspondientes ante la entidad, de los abusos que se puedan cometer por estos establecimientos.